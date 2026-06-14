Резервисты «БАРС-НН» получили награды от губернатора в День России

Для самих бойцов и их семей действуют дополнительные меры поддержки. Дети резервистов имеют право на бесплатные детский сад, питание в школе, занятия в спортивных секциях и группах продлённого дня, а также на льготные путёвки в лагеря и санатории региона. Семья может в приоритетном порядке перевести ребёнка в школу рядом с домом. Кроме того, всем членам семьи гарантирована внеочередная бесплатная медицинская помощь.