МЧС предупредило нижегородцев о сильных ливнях 14 июня

В ближайшие 1−3 часа 14 июня, а также ночью и днём 15 июня в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидаются сильные дожди.
МЧС предупреждает: водителям следует быть особенно осторожными. Во время осадков ухудшается видимость, дороги и обочины становятся мягкими и размытыми, повышается риск заносов из‑за скользкого покрытия. Рекомендуется снизить скорость и по возможности избегать низинных участков местности.
Накануне в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Мощный ливень затопил половину столицы, а также Подмосковье.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что сильные дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие сутки.
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