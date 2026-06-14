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МЧС предупредило нижегородцев о сильных ливнях 14 июня

Водителям следует быть особенно осторожными.

Источник: Нижегородская правда

В ближайшие 1−3 часа 14 июня, а также ночью и днём 15 июня в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области местами ожидаются сильные дожди.

МЧС предупреждает: водителям следует быть особенно осторожными. Во время осадков ухудшается видимость, дороги и обочины становятся мягкими и размытыми, повышается риск заносов из‑за скользкого покрытия. Рекомендуется снизить скорость и по возможности избегать низинных участков местности.

Накануне в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Мощный ливень затопил половину столицы, а также Подмосковье.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что сильные дожди накроют Нижегородскую область в ближайшие сутки.

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