Хабаровчанам рассказали, как правильно подготовиться к сдаче крови

За 48−72 часа до донации специалисты советуют полностью исключить алкоголь и пересмотреть рацион. Под запретом жирная, острая, копчёная пища, молочные продукты, яйца и сливочное масло. Такая еда может сделать кровь «хилёзной», то есть слишком жирной, и тогда её не смогут использовать для переливания.