Хабаровчанам рассказали, как правильно подготовиться к сдаче крови

Жителям Хабаровского края рассказали, как правильно подготовиться к сдаче крови, чтобы процедура прошла спокойно, а компоненты крови можно было использовать для помощи пациентам. Рекомендации, приуроченные к Международному дню донора 14 июня, опубликовало управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
За 48−72 часа до донации специалисты советуют полностью исключить алкоголь и пересмотреть рацион. Под запретом жирная, острая, копчёная пища, молочные продукты, яйца и сливочное масло. Такая еда может сделать кровь «хилёзной», то есть слишком жирной, и тогда её не смогут использовать для переливания.
За сутки до сдачи крови лучше отказаться от тяжёлых тренировок, подъёма тяжестей и другой серьёзной физической нагрузки. Накануне вечером ужин должен быть лёгким: подойдут крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов. Воды в этот период лучше пить больше обычного.
Утром в день донации нельзя приходить натощак. В Роспотребнадзоре рекомендуют лёгкий завтрак: кашу на воде, сухари, сушки или сладкий чай с вареньем. Это помогает избежать слабости и головокружения после процедуры.
От кофе в день сдачи крови лучше отказаться, потому что кофеин может вызвать спазм сосудов и осложнить сам процесс. Курить не стоит минимум за час до процедуры.
С собой донору нужно взять оригинал паспорта и СНИЛС. В управлении напомнили, что правильная подготовка важна не только для самочувствия самого человека, но и для качества крови, которую затем используют в лечении пациентов.