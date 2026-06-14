В воронежском аквакомплексе прокомментировали инцидент с тонувшим ребенком

В воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что трехлетняя девочка стала тонуть в бассейне на территории этого комплекса, причем рядом не оказалось спасателей центра, первую помощь ребенку оказали посетители. Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.