Власти объяснили причины массового отключения света в Калининградской области

Масштабное отключение электроэнергии в Калининградской области произошло из-за срабатывания противоаварийной автоматики на ТЭЦ-2. Об этом журналистам сообщили в правительстве области со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.
Нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации. Сейчас дефицита мощности в регионе нет. Сетевая организация занимается подключением потребителей, — уточнили представители ТЭЦ-2.
По данным министерства развития инфраструктуры региона, электроснабжение полностью восстановят в течение 1−1,5 часов. Часть потребителей уже подключили.
Масштабный сбой произошёл в воскресенье, 14 июня, около 14:20. Без света остались жители разных районов области. Некоторые жаловались на перебои в работе мобильной связи и интернета.