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Власти объяснили причины массового отключения света в Калининградской области

Полностью восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 1−1,5 часов.

Масштабное отключение электроэнергии в Калининградской области произошло из-за срабатывания противоаварийной автоматики на ТЭЦ-2. Об этом журналистам сообщили в правительстве области со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

Нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации. Сейчас дефицита мощности в регионе нет. Сетевая организация занимается подключением потребителей, — уточнили представители ТЭЦ-2.

По данным министерства развития инфраструктуры региона, электроснабжение полностью восстановят в течение 1−1,5 часов. Часть потребителей уже подключили.

Масштабный сбой произошёл в воскресенье, 14 июня, около 14:20. Без света остались жители разных районов области. Некоторые жаловались на перебои в работе мобильной связи и интернета.