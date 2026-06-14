В Ростове мороженая рыба стоит около 350 рублей за килограмм

В Ростовской области аналитики изучили июньскую стоимость мороженой рыбы. По данным Ростовстата, средняя цена этого продукта по региону составляет около 350 рублей за килограмм. При этом дороже всего покупка обойдется жителям донской столицы, где ценник достиг 364,32 рубля. На втором месте расположились Шахты с показателем 364,05 рубля, а замыкает тройку лидеров Сальск — там за один килограмм придется отдать 341,64 рубля.