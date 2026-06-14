Нижегородская «Победа» добилась самого крупного выигрыша в своей истории

Хозяева открыли счёт уже в начале 3-й минуты, после чего болельщики долго ждали голов. И, собственно, ничего не предвещало разгрома, но удаление игрока «Рубина-2» на 56-й минуте резко изменило ситуацию. К 74-й минуте счёт стал 3:0. Причём, все три мяча записал на свой счёт Артур Максимчук. Это его второй хет-трик в сезоне. А к 80-й минуте на табло уже занчились цифры 6:0! Сначала Дмитрий Пещеров отправил мяч в сетку, а затем за считанные секунды Илья Кожухарь оформил дубль.