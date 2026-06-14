Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Выпускники получили первые результаты ЕГЭ. Свои баллы узнали ребята, которые сдавали историю, литературу и химию в 89 субъектах Российской Федерации, а также в образовательных организациях в 49 странах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что общее количество участников ЕГЭ по этим учебным предметам составило 231 895 человек.
«Система ГИА работает надежно, без сбоев. При этом у тех, кто не доволен результатом, есть право подать апелляцию — мы гарантируем объективное рассмотрение каждого обращения», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
В ведомстве отметили, что следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.