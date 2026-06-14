Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов

«Система ГИА работает надежно, без сбоев. При этом у тех, кто не доволен результатом, есть право подать апелляцию — мы гарантируем объективное рассмотрение каждого обращения», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.