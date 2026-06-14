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Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов

Минпросвещения: участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Выпускники получили первые результаты ЕГЭ. Свои баллы узнали ребята, которые сдавали историю, литературу и химию в 89 субъектах Российской Федерации, а также в образовательных организациях в 49 странах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общее количество участников ЕГЭ по этим учебным предметам составило 231 895 человек.

«Система ГИА работает надежно, без сбоев. При этом у тех, кто не доволен результатом, есть право подать апелляцию — мы гарантируем объективное рассмотрение каждого обращения», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.

В ведомстве отметили, что следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.