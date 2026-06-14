Белорусское предприятие выпустило ткань из экзотической древесины, в которой не заводятся пылевые клещи и плесень

Особенность ткани лиоцелл в том, что ее сырье — не хлопок, а древесина экзотического эвкалипта. Не так давно подобного класса продукцию в Беларусь завозили из стран Европы и Турции.
«Благодаря использованию древесины эвкалипта волокна лиоцелла обладают природной антибактериальностью. В них не заводятся ни пылевые клещи, ни плесень, ни другие микроорганизмы», — рассказала экономист-менеджер отдела развития продукта управления маркетинга Валерия Демиденко.
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