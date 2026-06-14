Волгоградскую область накроют грозы и 4 класс пожароопасности 14−15 июня

Синоптики предупредили волгоградцев об опасной погоде на 14 и 15 июня. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в регионе установится четвёртый класс пожароопасности, а вдобавок к нему — кратковременные дожди, грозы и шквалистый ветер.
Высокий уровень пожарной угрозы касается практически всей области. Под него попадают северо-западные районы — Урюпинский, Новониколаевский, Нехаевский, Новоаннинский, Алексеевский, Михайловский, Еланский, Киквидзенский; северо-восточные — Руднянский, Жирновский, Камышинский, Котовский; юго-западный куст — Калачёвский, Суровикинский, Чернышковский; центральные — Ольховский, Иловлинский, Клетский; а также все юго-восточные районы, сам Волгоград и Волжский. В региональном главке МЧС просят жителей соблюдать предельную осторожность с огнём — любая искра может обернуться большим пожаром.
Погода тоже будет неустойчивой: переменная облачность, местами короткие ливни и грозы. Ветер западный, ночью 5−10 метров в секунду, днём разгонится до 8−13 метров, а в грозу порывы могут достигать 15−20 метров.
Столбики термометров ночью покажут 14−19 градусов, при прояснении опустятся до 10, дневной воздух прогреется до 25−30 градусов.
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