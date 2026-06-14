В Петербурге провели танцевальную встречу ко Дню России

Встречу «Народный круг: плясовые и хороводы» провели по программе «Городские танцевальные веранды» 10 июня в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре Северной столицы. Организованное при поддержке нацпроекта «Семья» мероприятие было приурочено ко Дню России.
Перед гостями выступили представители вокальной студии «Фольк-шоу “Ярмарка ДЖУНИОР”» и детский коллектив художественного творчества ансамбля народного танца «Дебют». Также на мероприятии состоялся пленэр при участии художников из культурно-досуговых учреждений. Кроме того, на площадке работали различные интерактивные зоны. Каждый желающий также мог, например, отправить брендированную открытку в любой уголок страны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.