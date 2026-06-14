В Петербурге провели танцевальную встречу ко Дню России

Перед гостями выступили представители вокальной студии «Фольк-шоу “Ярмарка ДЖУНИОР”» и детский коллектив художественного творчества ансамбля народного танца «Дебют». Также на мероприятии состоялся пленэр при участии художников из культурно-досуговых учреждений. Кроме того, на площадке работали различные интерактивные зоны. Каждый желающий также мог, например, отправить брендированную открытку в любой уголок страны.