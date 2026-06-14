В Ростовской области цены на услуги с начала года выросли на 5%

Заметнее всего подорожали услуги почтовой связи (+26,4), санаторно-оздоровительные услуги (+25%) и услуги страхования (+15%). Проезд в пассажирском транспорте подорожал на 13%. Услуги дошкольного воспитания стали дороже на 7,1%, цены на бытовые услуги выросли на 6,9%. Стоимость медицинский услуг в среднем увеличилась почти на 5%, жилищные услуги подорожали на 3,4%, коммунальные — на 1,7%.