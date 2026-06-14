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В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел

Некоторые натуральные эфирные масла даже при превышении рекомендуемой дозировки в несколько раз очень нейтральны. Так что слухи о том, что экстракты очень аллергенны и опасны для человека распустили производители синтетической продукции с запахом, имитирующим ароматы популярных эфиромасличных растений. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин.

Источник: РИА "Новости"

По словам Мишина, если сравнивать натуральные эфирные масла и синтетические отдушки, содержащие всевозможные ароматизаторы, то последние серьезно проиграют, вопреки распространенным слухам.

«Есть исследование, которое проводил Никитский ботанический сад, там лаборатория, которая изучает применение эфирных масел в том числе… Так вот эфирные масла, даже при превышении рекомендуемой дозировки в 3−4 раза, если взять лаванду, например, очень нейтральны. Лаванда менее эффективно начинает работать при преувеличении дозы, но не вызывает аллергических реакций», — сказал Мишин.

А вот как раз на «химию» все аллергические реакции есть, добавил он.

По словам Мишина, даже отдушки могут вызывать у людей, которые работают с ними, серьезные аллергические реакции, отметил он.

«Я видел своими глазами, когда был отек (Квинке — ред.) и человек перестает дышать. Это был профессионал, который знает, что делать, девушка подошла и говорит: “Дайте мне кориандра вашего зернового срочно, очень надо”. Она подышала и сказала: “Вот теперь я дышу”, — поделился Мишин.

В этой связи слух о том, что «натуральные эфирные масла — это аллерген, распустили производители химии», делает он вывод.

«Один из компонентов эфирного масла лаванды, например, умеют делать синтетически. Привычный запах дает синтетический освежитель воздуха, где есть этот компонент. И вот он вызывает сильнейшую аллергию, именно синтетический аромат лаванды. А натуральный этим (свойством) не обладает», — сказал Мишин.

Зато все эфирные масла не только по-настоящему интересны в ароматике, но и обладают еще удивительным свойством: работают на благо человека в микродозах, подчеркнул эксперт.

«Они добавляют новые потребительские свойства продукту. Обычный крем, например, который ничем не выделялся, получает чуть ли не медицинские свойства — лечебные, заживляющие либо питающие. И это дают натуральные эфирные масла. И есть многократные примеры, когда производители переходят на натуральное и говорят, что крем стал другой», — подычтожил Мишин.

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