В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел

Некоторые натуральные эфирные масла даже при превышении рекомендуемой дозировки в несколько раз очень нейтральны. Так что слухи о том, что экстракты очень аллергенны и опасны для человека распустили производители синтетической продукции с запахом, имитирующим ароматы популярных эфиромасличных растений. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин.