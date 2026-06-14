Белорусский онколог сказал, есть ли связь использования вейпов и развития рака

Специалист заметил, что прямой доказательной базы, говорящей о канцерогенности электронных сигарет, нет. Но имеются потенциальные опасности. На них и указал белорусский онколог, отметив, что состав жидкостей для вейпов включает немало химических компонентов. Они могут негативно влиять на здоровье человека.