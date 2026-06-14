Белорусский онколог сказал, есть ли связь использования вейпов и развития рака

Директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков сказал в эфире телеканала ОНТ, есть ли связь использования вейпов и развития рака.
Специалист заметил, что прямой доказательной базы, говорящей о канцерогенности электронных сигарет, нет. Но имеются потенциальные опасности. На них и указал белорусский онколог, отметив, что состав жидкостей для вейпов включает немало химических компонентов. Они могут негативно влиять на здоровье человека.
Также Сергей Поляков отметил:
«То, что вейпы влияют на развитие болезней легких, — однозначно. В целом любое хроническое воспаление может провоцировать в дальнейшем развитие онкологической патологии».