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Белорусский онколог сказал, есть ли связь использования вейпов и развития рака

Врач рассказал белорусам, существует ли связь использования вейпов и рака.

Источник: Комсомольская правда

Директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков сказал в эфире телеканала ОНТ, есть ли связь использования вейпов и развития рака.

Специалист заметил, что прямой доказательной базы, говорящей о канцерогенности электронных сигарет, нет. Но имеются потенциальные опасности. На них и указал белорусский онколог, отметив, что состав жидкостей для вейпов включает немало химических компонентов. Они могут негативно влиять на здоровье человека.

Также Сергей Поляков отметил:

«То, что вейпы влияют на развитие болезней легких, — однозначно. В целом любое хроническое воспаление может провоцировать в дальнейшем развитие онкологической патологии».