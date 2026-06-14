В подмосковном Долгопрудном возведут крытую футбольную арену

Строительство крытой футбольной арены площадью 2,9 тысячи квадратных метров ведется в городе Долгопрудном Московской области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Административная часть здания уже готова, строители проводят отделочные работы и монтируют инженерные сети. В зоне будущего футбольного поля завершаются монолитные работы и возведение ограждающих конструкций. Следующим этапом планируется залить бетоном последний пролет, после чего рабочие приступят к монтажу фасада. Также ведутся работы по монтажу кровли. Готовность объекта составляет 65%. Работы планируют завершить до конца 2026 года.
Отметим, что крытая футбольная арена станет частью крупного спортивного кластера общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров. В его состав войдут действующий Ледовый дворец, новый многофункциональный спорткомплекс, футбольная арена и парковка.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.