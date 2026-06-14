Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Апанасенковском округе Ставрополья заключили 17 соцконтрактов

Самым популярным направлением стала помощь в развитии бизнеса.

Источник: Национальные проекты России

Социальные контракты с начала года оформили 17 жителей Апанасенковского округа Ставропольского края, сообщили в региональном правительстве. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации национального проекта «Семья».

Самым популярным направлением соцконтракта стала помощь в развитии бизнеса. Например, Сергей Диканский из села Дивного воспользовался поддержкой для покупки шиномонтажного станка и открыл собственную мастерскую.

«Социальный контракт — это реальный инструмент повышения благосостояния семей. Мы видим, что жители активно используют эту возможность: открывают студии, мастерские, развивают личные подсобные хозяйства. Каждый такой проект — это уверенность в завтрашнем дне для конкретной семьи и вклад в экономику», — отметил глава Апанасенковского округа Денис Климов.

Отметим, что всего в этом году в округе планируется заключить 49 социальных контрактов. Прием заявлений ведется управлением труда и социальной защиты населения администрации.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.