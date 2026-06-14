В Тюмени прошел форум «ИТ-мир по‑русски»

Помимо этого, 29 медицинских организаций Тюменской области используют платформу «МосМедИИ», она находит патологии на рентгеновских снимках с точностью в 95%. А в социальной сфере нагрузку с операторов снимает «Виртуальный консультант 72», обрабатывая ⅔ звонков. За природными территориями следит система «Лесохранитель»: через 104 камеры она выявляет больше половины пожаров в регионе и в 7 раз сокращает затраты на их тушение.