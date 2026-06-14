В Тюмени прошел форум «ИТ-мир по‑русски»

Форум «ИТ-мир по‑русски» состоялся 5 июня в Тюмени по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном департаменте информатизации.
В форуме приняли участие более 300 ведущих специалистов, топ-менеджеров компаний, ИТ-руководителей и представителей государственных структур из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов России. Деловая программа включала панельные дискуссии, презентации кейсов и выставку ИТ-оборудования и программного обеспечения от отечественных производителей.
Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов выступил спикером мероприятия и рассказал, в каких сферах жизни региона уже работает искусственный интеллект. Например, на дорогах области за порядком следят умные системы — мобильный комплекс с ИИ находит дефекты покрытия и знаков, а 6 тысяч камер видеонаблюдения обеспечивают безопасность.
Помимо этого, 29 медицинских организаций Тюменской области используют платформу «МосМедИИ», она находит патологии на рентгеновских снимках с точностью в 95%. А в социальной сфере нагрузку с операторов снимает «Виртуальный консультант 72», обрабатывая ⅔ звонков. За природными территориями следит система «Лесохранитель»: через 104 камеры она выявляет больше половины пожаров в регионе и в 7 раз сокращает затраты на их тушение.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.