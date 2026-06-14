В Сурском районе Ульяновской области подвели итоги недели уборки

Также велись работы по наведению чистоты и покосу травы. Например, в селе Лава привели в порядок территории детской площадки и Леса Победы. А в селе Астрадамовка убрали прилегающую территорию памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и территорию администрации Астрадамовского сельского поселения, школы и детского сада. Кроме того, в селе Барышская Слобода завершили ремонт родника.