В Сурском районе Ульяновской области подвели итоги недели уборки

Тематическая неделя, посвященная национальному проекту «Экологическое благополучие», состоялась с 1 по 7 июня в Сурском районе Ульяновской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Так, в ходе акции были приведены в порядок берега водных объектов. На субботнике в селе Лава местные жители привели в порядок ручей, собрав 10 мешков мусора. 17 жителей села Ружеевщино собрали 7 мешков мусора на берегу реки Яклы.
Также велись работы по наведению чистоты и покосу травы. Например, в селе Лава привели в порядок территории детской площадки и Леса Победы. А в селе Астрадамовка убрали прилегающую территорию памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и территорию администрации Астрадамовского сельского поселения, школы и детского сада. Кроме того, в селе Барышская Слобода завершили ремонт родника.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.