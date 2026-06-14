В Красноярском крае врачи начали выезжать в отдаленные территории

Проект по повышению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий стартовал в Красноярском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Бригады врачей из краевых клиник уже выезжают в районные больницы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Первыми такую практику внедрили специалисты Красноярской межрайонной клинической больницы № 4. Хирург, уролог и акушер-гинеколог посетили Уярскую районную больницу. Они провели осмотры пациентов, определили показания к операциям и сформировали списки для госпитализации.
Так, жители территорий могут получить экспертное мнение ведущих специалистов, не уезжая далеко от дома. Это ускоряет получение помощи, улучшает маршрутизацию пациентов и повышает эффективность использования ресурсов здравоохранения.
«В ближайшие месяцы подобные выезды, а также выезды для проведения операций, проведут специалисты Краевой клинической больницы и БСМП (Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича. — Прим. ред.)», — отметил министр здравоохранения региона Алексей Коноваленко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.