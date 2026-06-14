Ученые выявили влияние штормов на жизнедеятельность придонных существ в Балтике

«Изучен фитопланктон в придонном слое в открытой части юго-восточной части Балтийского моря. На глубинах 70−80 метров в небольшом количестве обнаружены живые диатомовые и динофитовые микроводоросли. Среди диатомей преобладал вид Skeletonema marinoi, способный формировать покоящиеся стадии и выживать в условиях отсутствия света и низкого содержания кислорода, а при поступлении питательных веществ и кислорода из верхних слоев моря вид способен прорастать и вегетировать. После шторма было выявлено увеличение численности этого вида в придонном слое, которое произошло, вероятно, благодаря поступлению кислорода на глубину при сильном ветровом перемешивании», — сообщили ученые.