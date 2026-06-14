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Ученые выявили влияние штормов на жизнедеятельность придонных существ в Балтике

Биологи обнаружили всплеск активности выживающих без света водорослей-диатомей.

В Балтике на 80-метровой глубине ученые нашли водоросли, активность которых увеличивается после штормов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН со ссылкой на заведующую лабораторией морской экологии Юлию Полунину и младшего научного сотрудника и начальника отряда гидробиологии Анастасию Мельник, которые участвовали в подведении итогов 65-го рейса научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров».

«Изучен фитопланктон в придонном слое в открытой части юго-восточной части Балтийского моря. На глубинах 70−80 метров в небольшом количестве обнаружены живые диатомовые и динофитовые микроводоросли. Среди диатомей преобладал вид Skeletonema marinoi, способный формировать покоящиеся стадии и выживать в условиях отсутствия света и низкого содержания кислорода, а при поступлении питательных веществ и кислорода из верхних слоев моря вид способен прорастать и вегетировать. После шторма было выявлено увеличение численности этого вида в придонном слое, которое произошло, вероятно, благодаря поступлению кислорода на глубину при сильном ветровом перемешивании», — сообщили ученые.

В придонном слое, по данным биологов, преобладали крупноклеточные динофлагеляты Gyrodinium fusiforme, Amphidinium sphenoides, Katodinium glaucum — миксотрофы — организмы со смешанным типом питания, то есть способные переходить от автотрофного (синтез органических веществ из неорганических) к гетеротрофному (потребление органических соединений) типу питания при отсутствии света. Все перечисленные виды могут обитать в придонных слоях благодаря особенностям жизненных циклов и физиологии.

В ходе того же рейса учеными был обнаружен чужеродный активный хищник, подрывающий кормовую базу рыб.

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