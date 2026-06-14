Телевидение и радио временно перестанут работать в одном из районов Дона

В РТРС пояснили, что временные неудобства связаны с проведением плановых профилактических и технических работ на станциях, которые невозможно выполнить без отключения передатчиков. При этом специалисты подчеркнули, что из-за ухудшения погодных условий график может измениться, и работы перенесут на другие даты. Все планируемые перерывы в трансляции уже получили одобрение со стороны телерадиокомпаний.