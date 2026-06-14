В ЦПКиО Волгограда начали монтаж уникального колеса обозрения

Для этих высотных работ специально переоборудовали гусеничный кран, увеличив вылет его стрелы до 105 метров. Специалисты сначала устанавливают временные спицы, а затем крепят к ним радиальный элемент, используя шесть грузоподъемных лебедок. После этого центральный вал и деталь окружности соединяют прочными стальными вантами в защитной оболочке. Каждую такую деталь удержат до четырех вантов длиной 48 метров. По завершении монтажа всей окружности временные спицы демонтируют.