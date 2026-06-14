«Школа международной дружбы» в Приангарье объединила молодежь из 30 стран

Проект «Школа международной дружбы» состоялся в Иркутской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие объединило ребят из 30 стран, сообщили в министерстве по молодежной политике региона.
Всего проект объединил более 300 человек из России и других государств. Его основная цель — развитие международного молодежного сотрудничества, а также помощь в успешной адаптации иностранным студентам, обучающимся в Иркутской области.
Для участников провели серию экскурсий по объектам культурного и исторического наследия столицы Приангарья, лекции о возможностях для молодежи и открытый диалог с представителем МИД РФ в Иркутской области. Также частью проекта были мастер-классы по народному творчеству, языковые школы, этноквиз и другие мероприятия, знакомящие с традициями и культурными особенностями народов России.
Завершился проект выездным мероприятием на Байкале. В нем принимали участие 25 иностранных студентов из 12 государств — Бангладеша, Египта, Замбии, Индии, Ирака, Камеруна, Китая, Колумбии, Монголии, Нигерии, Таджикистана, Туниса. Там провели образовательный интенсив, пешую экскурсию по берегу Байкала, а также интерактивные игры.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.