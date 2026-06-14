«Школа международной дружбы» в Приангарье объединила молодежь из 30 стран

Для участников провели серию экскурсий по объектам культурного и исторического наследия столицы Приангарья, лекции о возможностях для молодежи и открытый диалог с представителем МИД РФ в Иркутской области. Также частью проекта были мастер-классы по народному творчеству, языковые школы, этноквиз и другие мероприятия, знакомящие с традициями и культурными особенностями народов России.