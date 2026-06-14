Бастрыкин поручил доложить по факту инцидента с ребенком в воронежском бассейне

Воронежские следователи возбудили дело по факту инцидента в развлекательном комплексе, где едва не утонула малолетняя девочка. Дело расследуется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
По данным медиа, сотрудники заведения не предприняли должных мер для спасения ребенка, который начал тонуть в бассейне. Посетители комплекса сами вытащили девочку из воды и передали прибывшей бригаде медиков.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.