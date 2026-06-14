В Воронеже стартовал танцевальный фестиваль для старшего поколения

Так, на сцену вышли восемь команд из шести районов города Воронежа, Семилукского и Хохольского районов. Коллективы подготовили видеовизитку и хореографический номер в соответствии с тематикой Года единства народов России. Фестиваль на этом не заканчивается, до конца года запланировано шесть встреч: в городе Борисоглебске, Бутурлиновском, Острогожском, Петропавловском и Каширском районах.