В Воронеже стартовал танцевальный фестиваль для старшего поколения

Открытие фестиваля «Танцевальная канитель» состоялось 9 июня в Воронежском Городском дворце культуры, сообщили в министерстве социальной защиты региона. Участниками стали представители региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».
Так, на сцену вышли восемь команд из шести районов города Воронежа, Семилукского и Хохольского районов. Коллективы подготовили видеовизитку и хореографический номер в соответствии с тематикой Года единства народов России. Фестиваль на этом не заканчивается, до конца года запланировано шесть встреч: в городе Борисоглебске, Бутурлиновском, Острогожском, Петропавловском и Каширском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.