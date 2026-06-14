Больница в Шатурском округе Подмосковья получила видеосистему для операций

Новую 3D-видеосистему для лапароскопических операций установили в хирургическом отделении рошальского стационара Шатурской больницы Московской области. Оборудование закуплено в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Современная система компании Olympus формирует высококачественное трехмерное изображение и позволяет врачам детально визуализировать внутренние органы и ткани во время операций. Применение 3D-технологий повышает точность вмешательств, снижает травматичность и сокращает их продолжительность.
«Новое оборудование формирует высококачественное трехмерное изображение, позволяя врачам максимально детально визуализировать внутренние органы и ткани во время операций. Использование 3D-технологий значительно повышает точность хирургических вмешательств. Кроме того, система позволяет минимизировать травматичность воздействия на ткани и сократить время проведения операций», — рассказал главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.
Система оснащена набором световых фильтров, включая инфракрасный, который помогает выявлять процессы, характерные для онкологических заболеваний на ранних стадиях. В комплект также входит видеорегистратор для фото- и видеосъемки этапов операции. Вместе с видеосистемой больница получила набор современных лапароскопических инструментов. Отметим, что в 2027 году аналогичный комплекс планируют приобрести для стационара Шатуры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.