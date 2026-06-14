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Автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко 15 июня прибудет в Пермь

Он проведёт встречу с читателями.

Писатель-фантаст, сценарист и блогер, автор «Ночного дозора» и множества других популярных книг Сергей Лукьяненко сообщил на своей личной странице в соцсети, что 15 июня прибудет в Пермь.

«Улетаю на пару дней в Пермь — посмотрю премьеру спектакля “Рыцари сорока островов” (спектакль, который поставили в пермском ТЮЗе по первому изданному роману Сергея Лукьяненко — прим. авт). Спрашивают — будут ли встречи с читателями? Будет одна. Это моя частная поездка, я зритель, прилетевший на спектакль. Так что шанс встретиться есть, но он один», — предупредил пермяков классик современной российской фантастики.

Встреча с читателями и автограф-сессия состоится в творческом пространстве «ИльТЮЗион» на территории Пермского Театра юного зрителя. Она начнётся в 16:30 и продлится 50 минут.

Сергей Лукьяненко уточнил, что на мероприятие приглашаются обладатели билетов на серию премьерных показов спектакля — они состоятся 16, 17 и 18 июня.

«Наконец-то, дождались в Перми! Ура!», «Милости просим!», «Очень ждём», «Как здорово, что будет встреча! Спасибо, Сергей Васильевич!» — пишут пермяки в комментариях.

Напомним, Сергей Лукьяненко стал знаменит после выхода на экраны фильма «Ночной дозор», снятого по одноимённому роману писателя. Среди других произведений, автором которых является Лукьяненко, — «Лабиринт отражений», «Черновик», «Спектр».

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что писатель Павел Селуков представил в Перми новую книгу и спектакль по старой.