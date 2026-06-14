Автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко 15 июня прибудет в Пермь

«Улетаю на пару дней в Пермь — посмотрю премьеру спектакля “Рыцари сорока островов” (спектакль, который поставили в пермском ТЮЗе по первому изданному роману Сергея Лукьяненко — прим. авт). Спрашивают — будут ли встречи с читателями? Будет одна. Это моя частная поездка, я зритель, прилетевший на спектакль. Так что шанс встретиться есть, но он один», — предупредил пермяков классик современной российской фантастики.