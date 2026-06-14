В Кочубеевском округе Ставрополья появится спортплощадка для сдачи норм ГТО

«Умную» спортивную площадку для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» откроют в селе Ивановском Кочубеевского округа Ставропольского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в правительстве региона.
Основные строительные работы на объекте завершены. Специалисты установили бордюрный камень, выполнили укладку двух слоев асфальтобетонного основания и монтаж ограждения. Сдать объект планируют до конца июня. Каждый тренажер будет оснащен QR-кодом, отсканировав который пользователи смогут увидеть план тренировки и правильную технику выполнения упражнений.
«Новая площадка в селе Ивановском позволит жителям всех возрастов регулярно тренироваться и готовиться к выполнению нормативов ГТО. Уверен, объект будет востребован и станет еще одним шагом к популяризации активного образа жизни», — отметил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.