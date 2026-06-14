Смертельное ДТП в Волгоградской области: легковушка протаранила «Танк»

Как уточнили в региональном главке МВД, удар пришёлся в лобовую. Легковушка после столкновения сильно деформировалась, а водитель скончался от травм до прибытия бригады скорой помощи. В «Танке» пострадали двое — водителя, и его пассажира экстренно доставили в больницу.