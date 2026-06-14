Смертельное ДТП в Волгоградской области: легковушка протаранила «Танк»

Смертельная авария произошла 13 июня около 14:45 на трассе «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Citroen потерял контроль над машиной на 58-м километре и оказался на встречной полосе, где шёл TANK.
Как уточнили в региональном главке МВД, удар пришёлся в лобовую. Легковушка после столкновения сильно деформировалась, а водитель скончался от травм до прибытия бригады скорой помощи. В «Танке» пострадали двое — водителя, и его пассажира экстренно доставили в больницу.
Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось об инциденте на трассе под Волгоградом, который закончился для большегруза обочиной.