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Смертельное ДТП в Волгоградской области: легковушка протаранила «Танк»

На 58-м километре трассы «Волгоград — Сальск» «Ситроен» выехал на встречку и врезался в «Танк», 29-летний водитель погиб на месте.

Смертельная авария произошла 13 июня около 14:45 на трассе «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск». По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Citroen потерял контроль над машиной на 58-м километре и оказался на встречной полосе, где шёл TANK.

Как уточнили в региональном главке МВД, удар пришёлся в лобовую. Легковушка после столкновения сильно деформировалась, а водитель скончался от травм до прибытия бригады скорой помощи. В «Танке» пострадали двое — водителя, и его пассажира экстренно доставили в больницу.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось об инциденте на трассе под Волгоградом, который закончился для большегруза обочиной.