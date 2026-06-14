В 23 подразделениях кадрового центра Кузбасса пройдет ярмарка вакансий

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 26 июня во всех 23 территориальных подразделениях кадрового центра Кузбасса. Мероприятия пройдут при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
«Более 200 предприятий региона уже выразили желание принять участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства и предложат свыше 5 тысяч рабочих мест. Для соискателей будет доступен широкий спектр вакансий, в том числе для граждан с разным уровнем опыта, начинающих специалистов и людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала директор кадрового центра Кузбасса Галина Чайка.
Также на ярмарке пройдут фестивали профессий, мастер-классы, тренинги, квизы, собрания женских и молодежных клубов, семейные и профориентационные мероприятия, будут работать площадки «Работа для СВОих». Все желающие смогут проконсультироваться у специалистов кадрового центра Кузбасса и получить ответы на вопросы, связанные, например, со стажировками для выпускников и курсами профессионального обучения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.