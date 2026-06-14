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В 23 подразделениях кадрового центра Кузбасса пройдет ярмарка вакансий

Более 200 региональных предприятий изъявили желание представить вакансии на мероприятии.

Источник: Национальные проекты России

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 26 июня во всех 23 территориальных подразделениях кадрового центра Кузбасса. Мероприятия пройдут при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.

«Более 200 предприятий региона уже выразили желание принять участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства и предложат свыше 5 тысяч рабочих мест. Для соискателей будет доступен широкий спектр вакансий, в том числе для граждан с разным уровнем опыта, начинающих специалистов и людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала директор кадрового центра Кузбасса Галина Чайка.

Также на ярмарке пройдут фестивали профессий, мастер-классы, тренинги, квизы, собрания женских и молодежных клубов, семейные и профориентационные мероприятия, будут работать площадки «Работа для СВОих». Все желающие смогут проконсультироваться у специалистов кадрового центра Кузбасса и получить ответы на вопросы, связанные, например, со стажировками для выпускников и курсами профессионального обучения.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.