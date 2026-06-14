Нижегородцы заметили ограничения на продажу бензина на которых АЗС

Продажу бензина ограничили на некоторых заправках компании «Татнефть». Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Согласно информации в группе «Мобильное приложение АЗС Татнефть», установлен лимит в 20 литров на одну машину.
«Почему свыше 20 л нельзя заправиться в Казани?» — спрашивает пользователь с ником Потап Ломоносов. «В Самаре тоже нельзя», — отвечает Евгений Былинкин.
По словам автолюбителей, на некоторых АЗС пропал бензин АИ-92 и АИ-95.
Об ограничениях в продажах бензина пишут также жители Санкт-Петербурга и Ульяновская.
Об ограничениях на отпуск топлива до 20 л в один бак в Дзержинске Нижегородской области сообщил в соцсети местный блогер Алексей Алексеев.
«На заправке на проспекте Ленина сообщается, что по техническим причинам в один автомобиль отпускают не более 20 литров бензина», — говорится в сообщении.
Как считают нижегородцы, не дальновидной идеей было убрать из города трамваи.
«Что ж, надо переходить на электромобили», — советует пользователь с ником Михаил Корнилов.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает 35‑е место в рейтинге доступности бензина.