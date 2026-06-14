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Ювелиры из Калининграда представили свои изделия на международной выставке

Высокий интерес к продукции проявили представители Китая.

Источник: Национальные проекты России

Участники Ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» представили свою продукцию на коллективном стенде региона на одной из крупнейших отраслевых выставок JUNWEX, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Мероприятие прошло в начале июня в Москве. Впервые при поддержке центра «Мой бизнес» для компаний организовали индивидуальную застройку выставочных пространств, что позволило предпринимателям ярче представить свои бренды и новые коллекции.

JUNWEX — не только имиджевая площадка, но и важный инструмент для развития продаж. На выставку приезжают оптовые покупатели, представители торговых компаний и зарубежного бизнеса. В этом году высокий интерес к продукции калининградских производителей проявили в том числе представители Китая.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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