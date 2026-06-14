Ювелиры из Калининграда представили свои изделия на международной выставке

Участники Ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» представили свою продукцию на коллективном стенде региона на одной из крупнейших отраслевых выставок JUNWEX, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Мероприятие прошло в начале июня в Москве. Впервые при поддержке центра «Мой бизнес» для компаний организовали индивидуальную застройку выставочных пространств, что позволило предпринимателям ярче представить свои бренды и новые коллекции.
JUNWEX — не только имиджевая площадка, но и важный инструмент для развития продаж. На выставку приезжают оптовые покупатели, представители торговых компаний и зарубежного бизнеса. В этом году высокий интерес к продукции калининградских производителей проявили в том числе представители Китая.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.