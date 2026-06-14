Ювелиры из Калининграда представили свои изделия на международной выставке

JUNWEX — не только имиджевая площадка, но и важный инструмент для развития продаж. На выставку приезжают оптовые покупатели, представители торговых компаний и зарубежного бизнеса. В этом году высокий интерес к продукции калининградских производителей проявили в том числе представители Китая.