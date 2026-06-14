На трассе М-4 «Дон» у Зверево с 15 июня закроют мост

С 15 июня в Ростовской области начнется ремонт моста на 969-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» (возле города Зверево). Из-за работ по обновлению дорожного покрытия проезд через него закроют.
Чтобы попасть в нужные места, госкомпания «Автодор» рекомендует водителям использовать три альтернативных съезда и разворачиваться на 960-м километре возле поселка Молодежный, на 964-м километре в районе Михайловки и на 993-м километре у поселка Аютинский.
Данный участок трассы (с 933-го по 1024-й км) находится в процессе масштабной реконструкции, стартовавшей в 2025 году. После завершения работ дорогу расширят до шести полос, построят дополнительные мосты и развязки, установят шумозащитные экраны в населенных пунктах, а сам участок станет платным.