На трассе М-4 «Дон» у Зверево с 15 июня закроют мост

Данный участок трассы (с 933-го по 1024-й км) находится в процессе масштабной реконструкции, стартовавшей в 2025 году. После завершения работ дорогу расширят до шести полос, построят дополнительные мосты и развязки, установят шумозащитные экраны в населенных пунктах, а сам участок станет платным.