Губернатор Клычков: жителей пострадавшего от удара ВСУ дома доставили в ПВР

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали сразу несколько российских регионов. В Орле после удара БПЛА по жилому дому погиб человек, еще восемь жителей пострадали. В Ярославской области целью атаки стали объекты по хранению топлива. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над регионами России, Крымом и акваторией Азовского моря. Что известно о ночной атаке ВСУ и ее последствиях — в материале «Газеты.Ru».