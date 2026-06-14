Школьников познакомили с работой Алтайского кардиологического диспансера

День открытых дверей для школьников прошел на базе Алтайского краевого кардиологического диспансера при организационно-методическом сопровождении кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии АГМУ, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Мероприятие реализовано в ходе профориентационной деятельности университета и регионального проекта «Медицинские кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Профессор Ирина Сукманова познакомила школьников с основами кардиологии. Также для них провели экскурсию по клиническим подразделениям диспансера. Ребята посетили операционный блок, где стали свидетелями начала реального хирургического вмешательства, а затем в диагностическом кабинете под руководством специалистов освоили методику измерения давления и самостоятельно зарегистрировали электрокардиограмму.
«Одним из приоритетных векторов развития Алтайского государственного медицинского университета на современном этапе стала масштабная профориентационная деятельность. И если на заре реализации этой инициативы фокус внимания был сосредоточен преимущественно на старшеклассниках — аудитории, непосредственно стоящей на пороге выбора профессиональной траектории, — то сегодня университет последовательно расширяет горизонты, знакомя с фундаментальными основами медицины учащихся средних и даже младших классов. Мы убеждены: чем раньше ребёнок прикоснется к миру врачевания, тем осознаннее и тверже будет его шаг на пути в профессию», — отметил заведующий кафедрой кардиологии АГМУ профессор Николай Хорев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.