Школьников познакомили с работой Алтайского кардиологического диспансера

«Одним из приоритетных векторов развития Алтайского государственного медицинского университета на современном этапе стала масштабная профориентационная деятельность. И если на заре реализации этой инициативы фокус внимания был сосредоточен преимущественно на старшеклассниках — аудитории, непосредственно стоящей на пороге выбора профессиональной траектории, — то сегодня университет последовательно расширяет горизонты, знакомя с фундаментальными основами медицины учащихся средних и даже младших классов. Мы убеждены: чем раньше ребёнок прикоснется к миру врачевания, тем осознаннее и тверже будет его шаг на пути в профессию», — отметил заведующий кафедрой кардиологии АГМУ профессор Николай Хорев.