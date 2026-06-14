В Красноярском крае начали испытывать материалы для разметки дорог

Каждые две недели специалисты будут выезжать на дорогу и проводить замер параметров — коэффициенты световозвращения и светоотражения, яркость разметки, а также общий износ. Наблюдения будут вестись в течение трех месяцев — именно столько времени разметка должна сохранять свои качества согласно ГОСТ. Уточняется, что мониторинг отдельной категории — пластичных материалов — будет длиться от 6 месяцев до года в зависимости от вида и толщины нанесения.