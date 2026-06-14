В Красноярском крае начали испытывать материалы для разметки дорог

Сравнительно-полевые испытания материалов для разметки дорог начались в Красноярском крае, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы ведутся в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Так, на 14-м километре трассы Красноярск — Енисейск, на асфальтобетон нанесли несколько десятков тестовых линий: краски, термопластики, холодные пластики, готовые штучные формы. Так определят самые износостойкие материалы при высокой интенсивности движения транспорта.
Каждые две недели специалисты будут выезжать на дорогу и проводить замер параметров — коэффициенты световозвращения и светоотражения, яркость разметки, а также общий износ. Наблюдения будут вестись в течение трех месяцев — именно столько времени разметка должна сохранять свои качества согласно ГОСТ. Уточняется, что мониторинг отдельной категории — пластичных материалов — будет длиться от 6 месяцев до года в зависимости от вида и толщины нанесения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.