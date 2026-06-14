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В поселке Ильмень в Самарской области благоустроили пешеходную зону

Там уложили асфальтовое покрытие на тротуаре, установили фонари и скамейки для отдыха.

Пешеходную зону благоустроили в поселке Ильмень в Самарской области. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Приволжского района.

Уточним, что данная пешеходная зона соединяет улицы Центральную и Школьную. Специалисты уложили асфальтобетонное покрытие на тротуаре. Благодаря этому пешеходы, велосипедисты и родители с колясками смогут с комфортом передвигаться по общественной территории. Также вдоль пешеходной зоны установили новые фонари, скамейки для отдыха и урны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.