В поселке Ильмень в Самарской области благоустроили пешеходную зону

Пешеходную зону благоустроили в поселке Ильмень в Самарской области. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Приволжского района.
Уточним, что данная пешеходная зона соединяет улицы Центральную и Школьную. Специалисты уложили асфальтобетонное покрытие на тротуаре. Благодаря этому пешеходы, велосипедисты и родители с колясками смогут с комфортом передвигаться по общественной территории. Также вдоль пешеходной зоны установили новые фонари, скамейки для отдыха и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.