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Тюменское издательство приняло участие в фестивале «Красная площадь»

Оно презентовало монографию «Правосудие на периферии Российской империи: между унификацией и разнообразием».

Источник: Национальные проекты России

Издательство Тюменского государственного университета «ТюмГУ-Пресс» приняло участие в книжном фестивале «Красная площадь», сообщили в вузе. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

Уточним, что XII Книжный фестиваль «Красная площадь» состоялся с 4 по 7 июня в Москве. В нем приняли участие свыше 400 издательств со всей России. Они представили новинки художественной, детской, научной, образовательной литературы.

«ТюмГУ-Пресс» презентовало на фестивале монографию «Правосудие на периферии Российской империи: между унификацией и разнообразием». Этот научный труд был подготовлен и выпущен издательством Тюменского госуниверситета в 2025 году. В павильоне «История Отечества» гости фестиваля могли встретиться с авторами данной монографии. Свой вклад в составление этого научного труда внесли сотрудники и преподаватели ведущих вузов России.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.