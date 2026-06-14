Тюменское издательство приняло участие в фестивале «Красная площадь»

«ТюмГУ-Пресс» презентовало на фестивале монографию «Правосудие на периферии Российской империи: между унификацией и разнообразием». Этот научный труд был подготовлен и выпущен издательством Тюменского госуниверситета в 2025 году. В павильоне «История Отечества» гости фестиваля могли встретиться с авторами данной монографии. Свой вклад в составление этого научного труда внесли сотрудники и преподаватели ведущих вузов России.