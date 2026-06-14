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В Иркутске прошел IV Байкальский медицинский форум «Здоровая Сибирь»

Событие объединило ведущих ученых и практикующих врачей из крупных городов России.

Источник: Национальные проекты России

IV Байкальский медицинский форум «Здоровая Сибирь» состоялся 3−5 июня в Иркутске, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В форуме приняли участие ведущие ученые и практикующие врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Ярославля, Читы, Казани, Екатеринбурга, Улан-Удэ, а также представители Белоруссии. Программа мероприятия охватывала ключевые направления современной медицины, в том числе неврологию и нейрохирургию, кардиологию, эндокринологию, диабетологию, ревматологию, медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Отдельная секция на форуме была посвящена актуальным вопросам сестринского дела. Ее участники также обсудили роль среднего медицинского персонала в профилактике инфекций, эпидемиологическую безопасность при туберкулезе. Помимо прочего, среди тем, вынесенных на рассмотрение в данной секции, были вопросы, связанные с организацией работы медсестер в современных условиях.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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