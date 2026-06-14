В Красноярске состоялась конференция по неонатологии

Конференция «Клинические рекомендации в практике неонатолога» состоялась в Красноярске, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Совершенствование педиатрической службы отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Площадкой для проведения мероприятия стал Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Участие в конференции приняли неонатологи, педиатры, детские хирурги, анестезиологи‑реаниматологи и научные сотрудники. Они обсудили современные клинические рекомендации по ведению новорожденных с респираторными нарушениями, алгоритмы диагностики и лечения инфекций, кормление новорожденных и многие другие вопросы.
«Эта конференция — не просто демонстрация достижений, а реальный инструмент развития детской медицины. Представленные методики уже сегодня используются в повседневной практике: от ранней диагностики редких заболеваний до высокотехнологичных операций у новорожденных. Уверен, полученные знания помогут нашим врачам оказывать помощь еще более эффективно и своевременно», — подчеркнул главврач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Вадим Янин.
По итогам конференции были представлены 15 научных докладов и клинических кейсов. Участники мероприятия также выработали единые алгоритмы действий для ряда неотложных состояний. Кроме того, они проанализировали последние изменения в клинических рекомендациях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.