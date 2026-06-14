В Красноярске состоялась конференция по неонатологии

«Эта конференция — не просто демонстрация достижений, а реальный инструмент развития детской медицины. Представленные методики уже сегодня используются в повседневной практике: от ранней диагностики редких заболеваний до высокотехнологичных операций у новорожденных. Уверен, полученные знания помогут нашим врачам оказывать помощь еще более эффективно и своевременно», — подчеркнул главврач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Вадим Янин.