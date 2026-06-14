Литва, Польша и Франция намерены провести очередные учения возле Сувалкского коридора

В районе Сувалкского коридора, недалеко от Калининградской области, пройдут международные учения «Отважный кабан 2026». В манёврах задействуют литовских военных, а также подразделения из Польши и Франции, пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу Вооружённых сил балтийской республики в воскресенье, 14 июня.
Манёвры проведут с 16 по 26 июня. Литву на учениях представят механизированный драгунский батальон имени князя Бутигейдиса и пехотная бригада «Жемайтия».
«Главная цель международных учений “Отважный кабан 2026” — проведение совместных военных операций и синхронизация действий союзных сил. В ходе учений большое внимание будет уделено повышению боеготовности стран. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — говорится в сообщении ВС Литвы.
В начале июня в приграничных с Калининградской областью муниципалитетах Литвы проходили учения ополченцев. Манёвры «Прочный щит 2» проводили в Сувалкском коридоре, а также в окрестностях Каунаса, Шакяя, Казлу-Руды, Мариямполе, Вилкавишкиса и Преная.