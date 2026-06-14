В Петербурге обновят Меншиковский проспект

Меншиковский проспект отремонтируют в Калининском районе Санкт-Петербурга. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Длина ремонтируемого участка превышает 1 км. Специалисты уже заменили на отрезке проспекта бортовые камни, привели в порядок люки колодцев. Сейчас они приступили к снятию старого покрытия проезжей части. Затем на ремонтируемом отрезке уложат свыше 22 тыс. кв. м нового асфальта, нанесут разметку. Поврежденная из-за ремонтных работ территория будет благоустроена.
Уточним, что Меншиковский проспект соединяет улицу Верности с проспектом Непокоренных. Вдоль дороги расположен Санкт-Петербургский технический колледж, который является одним из ведущих образовательных учреждений города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.