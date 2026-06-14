В Калининграде подорожала долгосрочная аренда жилья

В Калининграде выросла стоимость долгосрочной аренды квартир. Подорожание зафиксировали во всех категориях жилья. Об этом сообщает портал «Мир квартир».
Сильнее всего прибавили «двушки» — +5,3% за месяц. Средняя стоимость аренды в мае составила 38 903 рубля. Трёхкомнатные квартиры подорожали на 2,3% до 49 058 рублей. Стоимость аренды однокомнатных почти не изменилась и составила 29489 рубля (+1%).
Калининград занимает 15 место в России по уровню цен на аренду жилой недвижимости. По данным портала «Мир квартир», цены сопоставимы с Ленинградской областью.
Интересно, что в целом по стране эксперты фиксируют снижение арендных ставок. Эксперты связывают такую тенденцию с перенасыщением рынка.
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