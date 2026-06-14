В Самаре первые 950 подростков начали работать в летний сезон

Продолжительность рабочего дня у подростков зависит от возраста: 14 лет — 4 часа, 15 лет — 5 часов, 16−17 лет — до 7 часов. По субботам и воскресеньям — выходные. Отметим, что для тех, кто планирует работать в июле, уже открыта запись. Для оформления трудового договора необходим личный визит по адресу ул. Гагарина, 86 с полным пакетом документов, перечень доступен по ссылке, запись по телефону: 8 (846) 262−52−47. Для тех, кто планирует работать в августе, запись стартует с 21 июля.