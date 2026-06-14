В Самаре первые 950 подростков начали работать в летний сезон

Кампания по летнему трудоустройству школьников стартовала в Самаре в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Первые 950 подростков уже начали работать, сообщили в администрации городского округа.
Всего за сезон молодежный центр «Самарский» трудоустроит не менее 3 тысяч подростков от 14 до 17 лет. В этом году в Самаре работу подросткам предоставляют более 120 организаций. Например, подростки могут работать помощниками в архиве и регистраторами в городских поликлиниках, помощниками воспитателей и садовниками в детских садах, уборщиками территории, а также вожатыми в лагерях.
«Трудоустройство организовано блоками по две недели в месяц: так подростки успевают и поработать, и отдохнуть. Заработная плата полностью официальная: за месяц работы — около 24 тысяч рублей, за две недели — примерно 12 тысяч “на руки”, с учетом МРОТ и поддержки службы занятости», — рассказала директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина.
Продолжительность рабочего дня у подростков зависит от возраста: 14 лет — 4 часа, 15 лет — 5 часов, 16−17 лет — до 7 часов. По субботам и воскресеньям — выходные. Отметим, что для тех, кто планирует работать в июле, уже открыта запись. Для оформления трудового договора необходим личный визит по адресу ул. Гагарина, 86 с полным пакетом документов, перечень доступен по ссылке, запись по телефону: 8 (846) 262−52−47. Для тех, кто планирует работать в августе, запись стартует с 21 июля.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.