Мишустин поблагодарил два свердловских учреждения за развитие донорства крови

Благодарность свердловская больница и Областная станция переливания крови получили накануне Всемирного дня донора крови. В этот день уральцам напомнили, почему донорство так важно. В Свердловской области более 34 тысяч человек имеют нагрудный знак «Почетный донор России». За прошлый год жители региона сдали кровь более 90 тысяч раз, что позволило спасти тысячи жизней.