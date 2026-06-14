В Красноярском крае 26 июня пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 26 июня пройдет в Красноярском крае при поддержке нацпроекта «Кадры». Центральным местом станет площадка в Красноярске, сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения.
В числе участников — представители металлургических, машиностроительных, транспортных, научно-производственных предприятий, организаций строительства, космической, пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, учреждений социальной сферы. В программу включены интерактивные и диалоговые площадки. Состоятся выезды 18 мобильных офисов службы занятости, что позволит жителям удаленных территорий проконсультироваться со специалистами, ознакомиться с вакансиями и цифровыми сервисами службы занятости.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства в Красноярском крае проходит в четвертый раз. Событие является инструментом системной работы по кадровому обеспечению предприятий. Ее эффективность подтверждается конкретными результатами: скорость заполнения вакансий в регионе выросла вдвое», — рассказал временно исполняющий полномочия руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.