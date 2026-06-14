В Оренбурге подготовили аналитиков сетевых атак

Свидетельства о прохождении специализированного курса «Анализ сетевых атак с помощью NTA» получили 56 студентов в Оренбургском государственном университете (ОГУ) им. В. А. Бондаренко. Обучение провели в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Образовательная программа была разработана экспертами российской компании Positive Technologies, имеющими значительный опыт противодействия современным киберугрозам. В ходе обучения студенты отработали практические сценарии расследования инцидентов различной сложности и научились выявлять и нейтрализовать такие угрозы, как сканирование сети, DDoS-атаки, компрометация контроллеров домена и шифрование данных.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.