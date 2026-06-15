Учёные обнаружили новые источники загрязнения Байкала

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории расположено 160 населенных пунктов, из которых только 21 имеют очистные сооружения. Несмотря на это, специалисты отмечают, что Байкал остаётся одним из самых чистых пресноводных водоемов мира, а его прозрачность за 2025 год значительно улучшилась: с 23 метров в 2023 году до 28 метров в 2025 году, передают «Известия» (18).