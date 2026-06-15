Учёные обнаружили новые источники загрязнения Байкала

IrkutskMedia, 14 июня. Ученые Лимнологического института СО РАН опубликовали исследование, в котором указали, что источниками следов жизнедеятельности людей и животных, обнаруженных в водах Байкала, могут быть вероятные стоки с ферм и несовершенства канализационной инфраструктуры. В документе говорится, что это часть так называемого диффузного стока — грунтовых и талых вод.
В тексте исследования говорится, что рост туристической индустрии на Байкале приводит к тому, что увеличивается поступление в озеро неочищенных сточных вод из диффузных наземных источников. Из-за чего процессы, которые ведут к цветению и заболачиванию, усиливаются.
В центральной экологической зоне Байкальской природной территории расположено 160 населенных пунктов, из которых только 21 имеют очистные сооружения. Несмотря на это, специалисты отмечают, что Байкал остаётся одним из самых чистых пресноводных водоемов мира, а его прозрачность за 2025 год значительно улучшилась: с 23 метров в 2023 году до 28 метров в 2025 году, передают «Известия» (18).