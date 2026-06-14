В Пермском крае два подростка на питбайке врезались в Газель

По предварительной информации, на трассе Пермь — Березники, вблизи Верхнезырянского водохранилища, произошло столкновение автомобиля «ГАЗель» и питбайка. На мотоцикле в момент ДТП находились подростки. В результате аварии двое несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.