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В Пермском крае два подростка на питбайке врезались в Газель

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Березники контролирует ход проверки после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние. Авария произошла в воскресенье, 14 июня, в районе полудня.

По предварительной информации, на трассе Пермь — Березники, вблизи Верхнезырянского водохранилища, произошло столкновение автомобиля «ГАЗель» и питбайка. На мотоцикле в момент ДТП находились подростки. В результате аварии двое несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Из-за аварии на дороге возникли затруднения в движении.

В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.