В Пермском крае два подростка на питбайке врезались в Газель

Прокуратура города Березники контролирует ход проверки после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несовершеннолетние. Авария произошла в воскресенье, 14 июня, в районе полудня.
По предварительной информации, на трассе Пермь — Березники, вблизи Верхнезырянского водохранилища, произошло столкновение автомобиля «ГАЗель» и питбайка. На мотоцикле в момент ДТП находились подростки. В результате аварии двое несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Из-за аварии на дороге возникли затруднения в движении.
В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.