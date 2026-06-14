В молодежных центрах Дона прошли мероприятия ко Дню России

Тематические мероприятия, приуроченные ко Дню России, провели в молодежных центрах Ростовской области в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Например, в региональном молодежном центре в Ростове-на-Дону 10 июня прошла акция «Всей семьей в #ДонМолодой», которая включала творческие мастер-классы и концертную программу для семей. Там же 12 июня состоялся региональный этап акции «Мы — граждане России», на котором юные дончане в торжественной обстановке получили свои первые паспорта.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.